Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 18 maggio 2023

Questa sera, giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 18 maggio 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di stasera si parlerà del voto alle amministrative, della spartizione delle poltrone in Rai e delle divisioni all’interno delle opposizioni. Inoltre, l’inchiesta approfondirà la situazione di Milano, mettendo in luce problemi legati all’insicurezza e ai prezzi elevati delle case. Tra gli ospiti di oggi, lo scrittore Michele Serra e lo psichiatra Paolo Crepet. Interviene anche il sociologo Stefano Allievi. Intervengono Debora Serracchiani del PD e il Sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Tanti i giornalisti coinvolti, a partire da Francesco Borgonovo e Stefano Cappellini. Con loro anche Annalisa Chirico e Alessandro De Angelis. Torna, infine, Stefano Massini, protagonista di uno dei suoi celebri racconti.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.