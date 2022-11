Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 17 novembre 2022

Questa sera, giovedì 17 novembre 2022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 17 novembre 2022, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli argomenti della puntata di oggi del programma condotto da Corrado Formigli, il caso di Roberto Saviano, accusato di diffamazione da Giorgia Meloni per le frasi pronunciate a Piazzapulita nel 2020, sarà ospite di Corrado Formigli dopo la prima udienza del processo. E poi un reportage esclusivo da Kherson e le testimonianze dirette degli operatori umanitari delle ONG dentro i lager libici e sulle navi che salvano i migranti. Oltre allo scrittore Roberto Saviano, saranno ospiti: l’economista dell’Università Bocconi Tito Boeri, il politologo Vittorio Emanuele Parsi, l’operatrice umanitaria di Medici Senza Frontiere Giorgia Linardi, Nunzia De Girolamo, Andrea Crisanti (PD), il sindaco di Firenze Dario Nardella (PD), Flavio Tosi (FI) e i giornalisti Francesco Borgonovo, Stefano Cappellini, Alberto Negri e Nello Trocchia.

In tv e streaming

