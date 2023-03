Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 16 marzo 2023

Questa sera, giovedì 16 marzo 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 16 marzo 2023, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

L’attenzione del programma sarà rivolta all’inchiesta sulla gestione dei soccorsi nell’ultimo naufragio di migranti nel Mediterraneo, con una ricostruzione giornalistica che cercherà di capire se la situazione poteva essere gestita meglio per salvare più vite umane. Non mancherà, inoltre, un approfondimento sulla crisi di Milano, città delle disuguaglianze, che ha visto la luce in seguito alla pandemia di Covid-19. Siamo certi che la trasmissione contribuirà ad offrire un quadro completo della situazione e ad avanzare possibili soluzioni.

Tra gli ospiti in studio di Piazzapulita del 16 marzo 2023: il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri, la portavoce di Seawatch Giorgia Linardi, il politico Marco Furfaro del Partito Democratico, Maria Domenica Castellone del Movimento 5 Stelle e i giornalisti Italo Bocchino, Mario Calabresi, Annalisa Chirico e Stefano Cappellini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.