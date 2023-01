Perché Teo Mammucari non conduce Le Iene: il motivo dell’addio

Perché Teo Mammucari non conduce Le Iene al fianco di Belen Rodriguez? Qual è il motivo dell’addio del conduttore? Dopo la clamorosa assenza della scorsa puntata, sono uscite diverse indiscrezioni. La più accreditata, fornita da Dagospia, parlava di una “clamorosa lite con il creatore del programma Davide Parenti”. Fatto sta che Teo non condurrà più lo show di Italia 1. Ad annunciarlo è stata nella giornata di venerdì 27 gennaio la stessa Mediaset.

L’azienda ha ringraziato “Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana” e ha augurato “buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”. La conduzione delle prossime puntate è stata infatti affidata al comico che affiancherà Belen.

A inizio gennaio, il conduttore si era emozionato e aveva fatto emozionare il pubblico con un toccante monologo sui papà separati. Aveva raccontato la vita con la figlia, dopo la separazione dalla compagna Thais Wiggers: “La mamma è sempre la mamma – aveva dichiarato in diretta tv –, ma anche un padre è sempre un padre”.

