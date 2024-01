Per un nuovo domani: il docufilm in onda su Rai 3

Per un nuovo domani è il docufilm in onda su Rai 3 questa sera, venerdì 26 gennaio 2024, in prima serata dalle 21.20. La storia dimenticata di una piccola comunità di oltre 70 ebrei stranieri che tra il 1941 e il 1943 viene trasferita in “internamento libero” a Castelnuovo di Garfagnana, un comune rurale di circa cinquemila abitanti nella regione montuosa incassata tra le Alpi Apuane e l’Appennino tosco-emiliano. Liberamente tratta dal libro “L’orizzonte chiuso” di Oscar Guidi, Silvia Angelini, Paola Lemmi. Vediamo tutte le informazioni.

Trama

Con l’entrata in guerra dell’Italia nel 1940, i cittadini stranieri presenti in Italia vengono arrestati o posti sotto sorveglianza, in quanto considerati potenziali nemici. Tra questi, anche gli ebrei. Gli internati sono privati dei soldi e dei documenti, non possono avere contatti con la popolazione locale, non possono allontanarsi dal territorio comunale senza autorizzazione speciale, devono presentarsi in orari determinati alla stazione di polizia, possono uscire di casa solo durante il giorno. Attraverso il personaggio di Israel Meier, interpretato da Neri Marcorè, la docufiction ripercorre i due anni di convivenza forzata di questa comunità, tra le iniziali difficoltà di integrazione, i divieti ferrei, le continue umiliazioni, la solidarietà della popolazione.

“Ho accettato questa proposta perché pensare all’Olocausto è una cosa che ogni volta mi tocca dal profondo – dice Neri Marcorè. – È davvero la pagina più raccapricciante della storia dell’umanità, che quindi è bene ricordare con la speranza che le cose non si ripetano. Ma probabilmente l’essere umano non è in grado di imparare dai propri errori. E questa è una realtà, non si tratta di essere pessimisti o ottimisti. È semplicemente quello che vediamo accadere continuamente”.

Un racconto, quello di “Per un nuovo domani”, che, da un lato, si avvale della ricostruzione fiction della vicenda; dall’altro, delle interviste ai pochi testimoni rimasti come Simona Nissim, Vilma Papi, Liliana Segre, Leo Verderber; dall’altro ancora, di preziose immagini di repertorio. “È stato un modo diverso di rendere omaggio alle vittime dell’internamento e agli italiani coraggiosi che non si sono voltati da un’altra parte, ma che hanno provato a porgere la mano, un sorriso, una coperta, un tozzo di pane”, scrive il regista Luca Brignone.

Per un nuovo domani: il cast

Troviamo grandi attori tra cui Neri Marcorè, Elena Meoni, Marco Pratesi, Leonardo Caneva, Luigi Pisani, Paolo Giommarelli, Flavia Comi, Julia Messina, Sofia Graiani, Gianluca Bottoni, Henri Vaisse, Francesca Nunzi, Giorgia Guerra, Giorgio Andolfatto. La sceneggiatura del docufilm è di Mario Cristiani, Cosetta Lagani e Stefano Nannipieri. Produttore creativo Cosetta Lagani, produttore esecutivo Stefania Balduini. La docu-fiction è realizzata in collaborazione e con la consulenza scientifica della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec) di Milano.

