Per Elisa – Il caso Claps streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, martedì 31 ottobre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Per Elisa – Il caso Claps, miniserie televisiva italiana diretta da Marco Pontecorvo con protagonisti Gianmarco Saurino e Rosa Diletta Rossi. La fiction, realizzata con la consulenza della famiglia Claps, è basata sul libro del 2012 Blood on the Altar dello scrittore e giornalista britannico Tobias Jones che racconta uno dei casi di cronaca nera più dibattuti: gli omicidi di Elisa Claps ed Heather Barnett. Dove vedere Per Elisa – Il caso Claps in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Per Elisa – Il caso Claps streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Per Elisa – Il caso Claps, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: 6 episodi): la prima martedì 24 ottobre 2023; la terza e ultima martedì 7 novembre 2023. Ogni puntata avrà una durata complessiva di circa 100 minuti. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):