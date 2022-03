Pechino Express 2022: eliminati, la coppia eliminata dopo la quarta puntata

PECHINO EXPRESS 2022 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della quarta puntata di Pechino Express 2022? Oggi, giovedì 31 marzo 2022, è andata in onda su Sky Uno la quarta puntata del reality show condotto da Costantino della Gherardesca. In aggiornamento

Le coppie

In genere, al termine di ogni puntata, il programma dovrebbe annunciare quale coppia dovrà abbandonare il reality show. Di seguito ecco le coppie di Pechino Express 2022:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”

Il programma, dopo essere andato in onda per anni in chiaro su Rai 2, quest’anno ha scelto di cambiare ed è approdato sulla pay-tv di Sky. Il meccanismo tuttavia è rimasto lo stesso. I concorrenti in gara sono venti, divisi per coppie, e dovranno arrivare alla fine del viaggio per poter aspirare alla vittoria. Un itinerario lungo 7.000 km, che porterà i concorrenti al cospetto di tante realtà differenti.

Streaming e TV

Abbiamo visto gli eliminati di Pechino Express 2022, ma dove vederlo? Lo show arriva su Sky Uno e, per accedere ai contenuti della pay-tv, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Soltanto così sarà possibile seguire tutti gli episodi in TV, ma non solo; anche in live streaming attraverso la piattaforma di Sky Go, gratuita per tutti gli abbonati Sky, e la piattaforma di NOW. Qui sarà possibile anche recuperare tutti gli episodi andati precedentemente in onda grazie alla funzione on demand. Tutto ciò che vi servirà sarà un pc, uno smartphone o un tablet, così come una smart TV.