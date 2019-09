Pechino Express 2020, le prime indiscrezioni: nel cast Asia Argento

Arrivano le prime indiscrezioni riguardo Pechino Express 2020, il programma che partirà il prossimo 11 marzo con l’ottava edizione e che potrebbe vedere nel suo cast alcuni artisti molto chiacchierati.

Nulla è ancora dato per certo: l’unico dettaglio ormai noto è che le riprese di Pechino Express partiranno a fine ottobre 2019 in Thailandia.

A guidare il programma, sarà ancora una volta Costantino Della Gherardesca.

Pechino Express 2020, il possibile cast della nuova edizione: da Asia Argento a Max Giusti

Tra i primi nomi che spuntano fuori per la nuova edizione di Pechino Express figura quello di Asia Argento, che potrebbe partire per l’avventura con l’amica Vera Gemma. Soltanto l’anno scorso, l’attrice aveva dovuto abbandonare X Factor 12 a causa dello scandalo Jimmy Bennett che la vedeva coinvolta in prima persona, ma Asia è pronta a fare ritorno in tv e la sua rivoluzione è già in atto, partendo dal look: su Instagram ha mostrato alcuni nuovi scatti che la vedono con un taglio corto e biondo.

TvBlog riporta anche altri nomi: Dayane Mello, da esempio, la modella che si è già fatta notare in diversi programmi tv come Ballando con le stelle e L’Isola dei Famosi; e ancora Marco Berry – conduttore di Italia 1 – e Nicole Rossi, conosciuta per aver recitato nella terza edizione del Collegio in onda su Rai 2.

Altri nomi incerti sono quelli di Ignazio Moser e Giucas Casella, che potrebbero partire con lo zaino in spalla al fianco di Moreno Moser e Valeria Perilli.

Si vocifera inoltre che nel cast di Pechino Express 2020 possa esserci “una coppia di bellissimi” e un cantante giovanissimo proveniente dal mondo dei talent show.

Un ultimo nome si è aggiunto di recente: sembrerebbe che anche Max Giusti voglia salire a bordo di Pechino Express. L’attore comico, che in questi giorni è al cinema con il film “Appena un minuto”, entra nel cast del reality show di Rai 2.