Pavarotti, il film documentario su Rai 1 dedicato a una grande voce italiana

Pavarotti è stata una delle voci più importanti dell’Italia e il regista Ron Howard gli ha reso omaggio con un film documentario, intitolato esattamente così, Pavarotti, uscito nel 2019. Questo in realtà è il terzo di una serie di documentari che il regista ha voluto dedicare alla musica: si unisce infatti a quello dedicato ai Beatles: Eight Days a Week e Made In America, il backstage del festival musicale di Jay-Z.

Uscito nel 2019, il docu-film su Pavarotti racconta la storia di un artista di fama mondiale che sognava di portare l’opera nelle case del grande pubblico e ci è riuscito, precisamente nel 1990 con l’esibizione sul palco romano durante la Coppa del Mondo. Quello che Howard racconta in questo documentario non si sofferma soltanto alla figura pubblica di Pavarotti, ma s’intrufola anche nella sua vita privata, parlando del figlio di un fornaio divenuto poi una superstar dell’opera. Dal palcoscenico andiamo ai retroscena, al teatro, al suo luogo familiare. Il documentario è composto da riprese dal vivo, materiale musicale, interviste e tutto ciò che ha potuto definire al meglio il Pavarotti padre, marito e anche filantropo. Il ritratto di un artista la cui musica non sarà mai dimenticata dal mondo.

Pavarotti, la carriera del celebre tenore italiano

Luciano Pavarotti ha fatto la storia della musica lirica a livello mondiale. Nato a Modena il 1935, ha scoperto il mondo della lirica grazie a suo padre, ma in un primo momento ha deciso di non dedicarsi alla musica, ma di studiare educazione fisica e diventare poi insegnante. Il suo esordio arriva negli anni ’60 e molto presto ha ottenuto rilevanza a carattere internazionale, guadagnandosi il riconoscimento di uno dei 10 più grandi tenori di tutti i tempi.

Pavarotti, dove vedere il film-documentario: tv e streaming

Dove vedere il docu-film di Pavarotti? Il film va in onda questa sera – venerdì 24 aprile 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Dove vedere il film in streaming

Potrebbero interessarti Luciano Pavarotti: vita privata, moglie e figli del tenore italiano The Twilight Saga Eclipse: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Luciano Pavarotti film in tv e live streaming: dove vederlo