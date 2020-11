Chi è Patrizia Grosso, l’ex moglie di Gerry Scotti mamma di Edoardo

Chi è Patrizia Grosso, l’ex moglie di Gerry Scotti

EX MOGLIE GERRY SCOTTI – Gerry Scotti non ha bisogno di particolari presentazioni: da decenni entra nelle nostre case con tanti programmi e quiz come lo storico Chi vuol essere milionario. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? È sposato? Virginio Scotti, questo il suo vero nome, (Miradolo Terme, 7 agosto 1956) nel 1991 si è unito in matrimonio con Patrizia Grosso dalla quale si è poi separato nel 2002 e ha infine divorziato nel 2009. I due hanno avuto un figlio, Edoardo, nato il 10 marzo 1992. Dal 2004 lo Zio Gerry ha intrapreso una nuova relazione con l’attuale compagna, Gabriella Perino.

Come detto, Patrizia Grosso e Gerry Scotti si sono sposati nel 1991 e dopo ben 11 anni di matrimonio la relazione è finita, a quanto pare perché lei non riusciva a reggere i ritmi professionali di lui. Ma solo nel 2009 ha ottenuto il divorzio consensuale dallo showman. Il quale in una recente intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”. Ma va precisato che i due si erano già allontanati negli anni precedenti. E d’altra parte Gerry ha ammesso esplicitamente che se quel matrimonio è finito è stata colpa sua: era sempre fuori per lavoro e ha trascurato tantissimo la moglie. E così le loro strade si sono divise. Patrizia Grosso, l’ex moglie di Gerry Scotti, si sarebbe quindi legata a uno degli imprenditori italiani più tenaci sul mercato dei media, Guido Veneziani, ricoprendo il ruolo di coordinamento editoriale in numerose riviste del gruppo.

