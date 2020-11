Gerry Scotti, l’ex moglie e l’attuale fidanzata del conduttore: ecco chi sono

Gerry Scotti, l’ex moglie e l’attuale fidanzata del conduttore: chi sono

MOGLIE GERRY SCOTTI – Gerry Scotti è uno dei principali conduttori televisivi italiani. Da decenni entra nelle nostre case con tanti programmi e quiz come lo storico Chi vuol essere milionario. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? È sposato o fidanzato? Ha figli? Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti (Miradolo Terme, 7 agosto 1956), noto anche con l’appellativo di Zio Gerry, ha all’attivo al 2019 circa 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. Figlio unico, il padre Mario è un operaio; la madre è una casalinga. Dopo alcuni anni dalla nascita del loro figlio, la famiglia Scotti si trasferisce a Milano. Nel 1991 Gerry Scotti si è unito in matrimonio con Patrizia Grosso dalla quale si è poi separato nel 2002 e ha infine divorziato nel 2009. I due hanno avuto un figlio, Edoardo, nato il 10 marzo 1992. Dal 2004 lo Zio Gerry ha intrapreso una nuova relazione con l’attuale compagna, Gabriella Perino.

Chi è Patrizia Grosso, l’ex moglie

Come detto, l’ex moglie di Gerry Scotti è Patrizia Grosso. I due si sono sposati nel 1991 e dopo ben 11 anni di matrimonio la relazione è finita, a quanto pare perché lei non riusciva a reggere i ritmi professionali di lui. Ma solo nel 2009 ha ottenuto il divorzio consensuale dallo showman. Il quale in una recente intervista a Vanity Fair ha dichiarato: “Ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona”. Ma va precisato che i due si erano già allontanati negli anni precedenti. E d’altra parte Gerry ha ammesso esplicitamente che se quel matrimonio è finito è stata colpa sua: era sempre fuori per lavoro e ha trascurato tantissimo la moglie. E così le loro strade si sono divise. Patrizia Grosso si sarebbe quindi legata a uno degli imprenditori italiani più tenaci sul mercato dei media, Guido Veneziani, ricoprendo il ruolo di coordinamento editoriale in numerose riviste del gruppo.

Chi è Gabriella Perino, la fidanzata di Gerry Scotti

Gabriella Perino, l’attuale fidanzata o compagna (non moglie dato che non sono sposati) di Gerry Scotti, è nata nel 1965, dunque è molto più giovane del suo partner che è del 1956. Dal 2004 si è legata a Gerry e dal 2011 convivono insieme a Milano in un appartamento situato al settimo piano di un antico palazzo. I due si conoscevano da tempo, ma si sono “ritrovati” nelle mattinate fuori la scuola mentre erano soliti accompagnare i rispettivi figli. Gabriella Perino è architetto. Non ama i riflettori, la tv e i social (su cui praticamente non è presente ad eccezione di Twitter e di un account privato Instagram) ma può vantare un carattere forte e un gran carisma. Anche lei è reduce da una relazione naufragata in cui ha avuto dei figli. Non si conoscono le generalità dell’ex marito con cui ha avuto due figli: una femmina (Beatrice, coetanea e compagna di classe di Edoardo Scotti, figlio di Gerry) e un maschio. Nonostante ormai la relazione con lo showman sia piuttosto consolidata, il matrimonio per ora non è in programma.

Chi è Edoardo Scotti, il figlio di Gerry

Come detto, dal matrimonio con Patrizia Grosso Gerry Scotti ha avuto un figlio: Edoardo. Ma chi è Edoardo Scotti? Qual è la sua età, la carriera e la vita privata? Pur essendo il figlio di Gerry, Edoardo ha deciso di provare a fare carriera nel mondo della tv. A differenza del padre ama stare dietro le telecamere, anche se durante l’esperienza de Lo Show dei Record lo abbiamo visto nell’inedito ruolo di inviato. Nato a Milano il 10 marzo 1992, la sua età è dunque di 28 anni. Ha studiato presso la prestigiosa American School of Milan e, nel 2013, si è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Edoardo Scotti ha trascorso molto tempo negli Stati Uniti, e in particolare a Los Angeles, dove ha completato i suoi studi con il sogno di diventare regista. Nel 2011 ha lavorato dietro le quinte di Lo show dei Record, e nel 2015 è stato messo alla prova come inviato speciale all’interno della trasmissione.

