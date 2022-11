Passaporto per la libertà: il cast (attori) della fiction di Canale 5

Qual è il cast (attori) completo della serie tv Passaporto per la libertà in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sophie Charlotte: Aracy de Carvalho

Rodrigo Lombardi: João Guimarães Rosa

Peter Ketnath: Thomas Zumkle

Stefan Weinert: Milton Hardner

Tomas Sinclair Spencer: Karl Schaffer

Gabriela Petry: Taibele Bashevis / Vivi Krüger

Izabela Gwizdak: Margarethe Levy

Sivan Mast: Helena Krik

Tarcísio Filho: Joaquim Antônio de Souza Ribeiro

Theo Medon: Eduardo “Edu” de Carvalho Tess

Jacopo Garfagnoli: Rudi Katz

Aryè Campos: Tina Fallada

Phil Miler: Samuel Bashevis

Bruce Gomlevsky: Hugo Levy

Helena Varvaki: Batsheva

Jimmy London: Mendel Krik

Fabiana Gugli: Mina Schwartz

Ranieri Gonzalez: Adolf Hitler

Trama

Abbiamo visto il cast (attori) di Passaporto per la libertà, ma qual è la trama? Nel 1935 Aracy de Carvalho si reca in Germania e ottiene un posto nel dipartimento passaporti del consolato brasiliano ad Amburgo. Qui riesce a salvare molti ebrei dal carcere e dall’Olocausto, facilitando il rilascio dei visti per il Brasile. A João Guimarães Rosa viene chiesto di essere il vice console del Brasile: l’uomo incontra Aracy nel suo primo giorno di lavoro e se ne innamora immediatamente. João si rende conto che Aracy sta nascondendo qualcosa e la interroga. Quest’ultima gli spiega tutto il suo piano, sia pure tra molte esitazioni, ma finisce per convincersi che sia la cosa giusta da fare. Aracy suscita anche l’attenzione del nazista Thomas Zumkle, un importante capitano delle SS. Quest’ultimo diventa ossessionato dalla scoperta del segreto di Aracy e con le sue frequenti insinuazioni, oltre a infastidire quest’ultima, mette a repentaglio tutto l’aiuto che la donna offre agli ebrei.