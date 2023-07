Papillon: il film di Michael Noer su Henri Charrière su Sky Cinema

Papillon è il film in onda questa sera, mercoledì 19 luglio 2023, su Sky Cinema Uno in prima serata dalle 21.15. Si tratta del remake dell’omonimo film diretto da Franklin Schaffner nel 1973, a sua volta basato sull’autobiografia di Henri Charrière sulla sua prigionia e le ripetute fughe dalla famigerata colonia penale dell’isola del Diavolo. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Pipillon? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nella Parigi degli anni trenta il venticinquenne Henri Charrière, soprannominato “Papillon”, viene incastrato per un omicidio che non ha mai commesso e condannato all’ergastolo. Viene mandato ai lavori forzati nella peggiore colonia carceraria sull’isola del Diavolo nella Guyana francese. Intenzionato a riconquistare la libertà, Papillon progetta numerose fughe instaurando un’alleanza con il falsario Louis Dega, che, in cambio della sua protezione, accetta di finanziare la fuga di Papillon. Tra i due uomini nascerà un profondo e duraturo legame d’amicizia.

Il vero Papillon tentò di evadere ben 13 volte in 13 anni, con la prima addirittura dopo 37 giorni di prigionia. Ogni volta veniva messo in isolamento e ogni volta non rinunciava. Riuscì a fuggire e nel 1945 arriva in Venezuela dove visse fino al 1970 quando dopo la grazia torna in Europa e fu durante gli anni in Sudamerica che scrisse la sua autobiografia.

Papillon: il cast del film

Protagonisti del film sono Charlie Hunnam e Rami Malek, che interpretano i ruoli che furono rispettivamente di Steve McQueen e Dustin Hoffman. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi del film che racconta la storia vera di Henri “Papillon” Charrière.

Charlie Hunnam: Henri Charrière

Rami Malek: Louis Dega

Luka Peroš: Santini

Yorick van Wageningen: Barrot

Roland Møller: Celier

Eve Hewson: Nenette

Michael Socha: Julot

Christopher Fairbank: Jean Castili

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Papillon, stasera, 19 luglio 2023, in prima serata su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Papillon in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 19 luglio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.