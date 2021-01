Paolo Fox, bufera a Domenica In per l’oroscopo 2021: “Attento, ti giochi la carriera”

Curioso siparietto tra Mara Venier e Paolo Fox nel corso della puntata di ieri, 3 gennaio, di Domenica In. Il noto astrologo è stato ospite della prima puntata del 2021 del contenitore domenicale di Rai 1, per svelare le previsioni dell’oroscopo per il nuovo anno. Difficile però dimenticare le polemiche e l’ironia social quando esattamente un anno fa Paolo Fox aveva previsto per alcuni segni un 2020 meraviglioso: “Possiamo dire che questo è un anno di crescita e addirittura vantaggioso per i viaggi e per gli spostamenti. Tra gennaio e maggio avrete una bellissima situazione”. Poi sappiamo tutti come sono andate le cose, tant’è che il video con le previsioni per il 2020 del guru degli astrologi era diventato virale sui social.

Mara Venier non ha glissato sull’accaduto: “Ora mi raccomando, stai attento a quello che dici perché potrà essere usato contro di te. Qui il nostro Paolo si gioca 40 anni di carriera”, ha detto ironicamente accogliendolo nella sua Domenica In. A quel punto Fox ha preferito difendersi spiegando: “Chiariamo subito una cosa, sennò l’astrologo sembra il mago. L’astrologia si occupa dei segni zodiacali e ti posso dire che alcuni segni tipo la Vergine o il Capricorno avrebbero fatto tanto beh, se tu guardi questo anno, per carità disgraziato, però per esempio i primi tre vincitori di Sanremo tutti della vergine, tutte le persone che hanno programmi di successo in Rai, ad esempio Matano, Bortone, tutti e due della Vergine… Anche in un anni difficile c’è chi emerge”. “Io voglio far capire, se potessi prevedere catastrofi, terremoti, sarei a capo della protezione civile”, ha aggiunto l’astrologo.

In studio la storica corrispondente della Rai Giovanna Botteri che è intervenuta divertita: “Trattatemi bene il Capricorno che l’anno scorso avete detto cose belle e si è visto com’è finita!”. Intanto sui social, mentre l’astrologo esponeva le sue previsioni per il 2021, molti utenti hanno commentato stizziti: “Senza ritegno…. e in base a quale motivo occupa la scena per ore?”, “Se Paolo Fox ha avuto il coraggio di fare l’oroscopo 2021, tu puoi fare tutto ciò che vuoi”, “Paolo Fox a sto giro se apri bocca ti vengo a cercare”.

