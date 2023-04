Chi è la fidanzata (o moglie) di Paolo Brosio? La vita privata del giornalista ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è la fidanzata (o moglie) di Paolo Brosio, ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda il 5 aprile su Rai 1? Il noto giornalista nel 2004 si è sposato con la modella cubana Gretel Coello, dalla quale ha poi divorziato nel 2008. Tra il 2020 e il 2021 Paolo Brosio è stato protagonista del salotto di Pomeriggio 5 insieme alla fidanzata, la modella Marialaura De Vitis di 42 anni più giovane. Storia che poi si è chiusa.

Stando alle informazioni pubbliche, Paolo Brosio è ora single o comunque non ha acceso su di lui i riflettori del gossip. Il giornalista infatti non è più comparso né in tv né nelle cronache mondane dopo la rottura con la ragazza. Secondo alcuni rumors però Paolo Brosio starebbe frequentando un’altra donna, anche questa più giovane di lui, ma non di così tanti anni come Maria Laura.

Perché è finita la storia tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis? A raccontarlo è stata la ragazza: “All’inizio sono stata criticata moltissimo. Molti mi dicevano di stare con Paolo per puro arrivismo, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione, o al massimo potevo legarmi a qualsiasi altra persona. Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto. Non ho mai desiderato stare con uomini gelosi e lui mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore”. Uno dei motivi della rottura, secondo le voci, sarebbe stata l’eccessiva gelosia di Paolo Brosio. Ne parlerà oggi a Oggi è un altro giorno? Vedremo…