Paolo Bosisio, chi è il preside de Il Collegio 5

Paolo Bosisio è lo storico preside de Il Collegio, docu-reality di Rai 2, che torna in prima serata a partire da martedì 27 ottobre 2020 con la quinta stagione. Quest’anno gli alunni saranno catapultati nel 1992. Al loro fianco dei professori e dei sorveglianti. Paolo Bosisio anche stavolta vestirà i panni del severo e temutissimo preside. Ma chi è in realtà Paolo Bosisio? Scopriamolo insieme.

Il Collegio 5, tutto sulla nuova edizione: alunni, professori, novità

Nato a Milano il 4 marzo 1949, si diploma al Liceo Classico per poi iscriversi all’Università degli Studi di Milano presso la facoltà di Lettere e Filosofia. Da sempre portato per lo studio, si è laureato nel 1973. Il suo sogno è quello di fare l’attore. Già da ragazzo, affascinato da questo mondo, ha iniziato a frequentare il Teatro alla Scala, per poi recitare in diverse compagnie e diventare direttore artistico di molti Festival e regista di teatro.

Il suo esordio in televisione avviene nel 1972 lavorando come regista. Si fa conoscere dal grande pubblico come preside della trasmissione di Rai 2 Il Collegio. Molto riservato sulla sua vita privata, in un’intervista ha dichiarato: “Ho sposato una donna coreana, l’unica donna che mi ha fatto felice nella mia vita”.

Professori

Nel cast de Il Collegio 5 incontreremo i volti dei professori che già conoscevamo, ma anche delle novità. Ecco i professori de Il Collegio 5: l’insegnante di italiano sarà nuovamente l’amatissimo Andrea Maggi. Oltre a lui tornano: Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Valentina Gottlied (educazione motoria), David Wayne Callahan (inglese), Alessandro Carnevale (arte), Carmelo Trainito (breakdance) e Carlo Santagostino (informatica). I nuovi professori sono Patrizio Cigliano (recitazione), Marco Chingari (canto) e Roberta Sette (educazione sessuale). Da metà anno Roberta Barbiero prende il posto di Luca Raina.

Come sorveglianti ritroviamo Lucia Gravante, presente in tutte le edizioni del programma, mentre Piero Maggiò è sostituito dalla new entry Massimo Sabet. Un’altra novità è quella del bidello. Il nuovo personaggio è interpretato dall’attore Enzo Marcelli. A lui tocca il compito di distribuire il materiale scolastico e le merende.

Location

Qual è la location de Il Collegio 5? La quinta edizione del reality è stata girata in una nuova location: dall’istituto San Carlo di Celana in provincia di Bergamo ci si è spostati al Convitto Regina Margherita di Anagni in provincia di Frosinone. Cambiando l’anno sono cambiate anche alcune materie che i partecipanti hanno dovuto imparare per superare l’esame di terza media e prendere il diploma. Quest’anno i collegiali studiano: italiano, storia, geografia, matematica, educazione fisica, educazione musicale, educazione tecnica ed educazione artistica.

