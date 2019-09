Chi è Paola Michelini, la sorella di Giulia che interpreta Regina Santagata in Rosy Abate 2

Rosy Abate, serie Mediaset in onda su Canale 5 con la seconda stagione a partire da mercoledì 18 settembre 2019, vede nel suo cast, ad interpretare il ruolo di Regina Santagata, anche la sorella di Giulia Michelini, Paola. Giulia è la protagonista della fiction spin-off di Squadra Antimafia, mentre sua sorella veste i panni di una sua acerrima rivale, Regina appunto, una donna della ricca borghesia romana con cui Rosy ha un rapporto ambivalente.

Le due donne, infatti, hanno entrambe un grande affetto per Leonardo (Vittorio Magazzù), il figlio di Rosy che nel corso della seconda stagione darà più di un pensiero a sua madre; proprio per amore del giovane 18enne nel corso della serie si troveranno a collaborare. Ad ogni modo Giulia e Paola, sorelle nella vita e colleghe sul set, non hanno lavorato insieme solo in Rosy Abate.

Vediamo qui di seguito chi è Paola Michelini e qualche dettaglio sulla sua carriera e vita privata.

Paola Michelini chi è: carriera e vita privata della sorella di Giulia Michelini

Paola Michelini, proprio come la sorella Giulia, è un’attrice che è partita dal teatro per poi approdare al cinema e in televisione. Oltre che in Rosy Abate, abbiamo visto Paola in Ris e nel cast di film come Troppo basso per la giostra e Cado dalle nubi di Checco Zalone, dove ha lavorato fianco a fianco a Giulia.

Impegnata nella scrittura di una sceneggiatura dark di un film in cui potrebbero prendere parte entrambe (e di cui non si hanno ancora informazioni). Le due sono davvero molto unite e hanno un bellissimo rapporto sia sul set che nella vita di tutti i giorni, come testimonia anche quanto dichiarato da Paola in un’intervista a Spy: “Vorrei dire che è stato difficile (lavorare insieme, ndr), strano, complicato, ma la verità è che ci siamo ammazzate dalle risate. Ancora oggi la ritengo l’esperienza più divertente di tutta la mia vita. Tra noi, poi, c’è un’intesa speciale. Ci basta uno sguardo per capire quello che pensiamo. Del resto siamo sorelle”, sono infatti state le sue parole per descrivere la speciale complicità con sua sorella Giulia.

Le due hanno 5 anni di differenza di età, differenza che in passato le due sentivano maggiormente. Soprattutto in adolescenza, come spiegato dalla stessa Paola nella stessa intervista, quando avevano “amici diversi” e frequentavano “scuole diverse”. “Ci siamo ritrovate e capite quando è arrivato Giulio, il figlio di mia sorella”, ha detto l’attrice che interpreta Regina Santagata in Mainetti in Rosy Abate.

Sempre a Spy Paola Michelini ha inoltre accennato alla sua vita privata, non rivelando molto se non che ha una relazione con “l’attore Niccolò Senni”. I due “almeno per ora” non pensano al matrimonio. “Non credo nel matrimonio e, se è per questo, nemmeno nella convivenza”, ha detto Paola, che pensa anche che mettere al mondo un figlio in questo momento storico sia un gesto “irresponsabile”.