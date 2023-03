Chi è Padre Enzo Fortunato, ospite a Oggi è un altro giorno

Padre Enzo Fortunato è ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in programma questo pomeriggio, 31 marzo 2023, su Rai 1. Giornalista e saggista, frate minore conventuale, dal 1997 al 2021 ha diretto la Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi. Spesso è ospite di numerose trasmissioni in tv. Nato a Northampton il 24 novembre del 1966, da una famiglia proveniente dalla Costiera Amalfitana. È stato ordinato sacerdote nel 1994 nel Duomo della sua città di origine: Scala. Ma ha terminato i suoi studi ad Assisi che ormai è anche la sua seconda casa.

Inoltre è direttore del mensile San Francesco Patrono d’Italia e del portale sanfrancesco.org. Il suo impegno ha portato grande visibilità, anche in tv, alla comunità francescana. Da giovane ha lavorato da giovane come cameriere e per lui i genitori avevano pensato a un futuro nella ristorazione, ma Fortunato ha poi ricevuto la chiamata del Signore, cui ha deciso di consacrare la sua vita.

Ha collaborato con «L’Osservatore Romano» e scrive per «Avvenire», «Corriere della Sera», «Huffington Post» e «Quotidiano Nazionale». È volto di Rai 1 con la rubrica «Tg1 Dialogo» e voce di Rai Radio 1 con «In viaggio con Francesco». Tiene seminari e conferenze in Italia e all’estero. Da Mondadori ha pubblicato Vado da Francesco (2014), Francesco il ribelle (2018) e La tunica e la tonaca (2020). I suoi impegni sono notevoli, tra le altre cose si occupa di progetti umanitari non solo in Italia, ma anche in Colombia, Brasile, Perù, Russia, Kenya, Sri Lanka.