Chi era Nicola, il padre di Beppe e Rosario Fiorello

Rosario e Beppe Fiorello nel corso degli anni hanno sempre ricordato il padre, Nicola, con grande affetto. E proprio del padre ne parlerà Beppe nello suo spettacolo in onda stasera – 11 gennaio 2021 – su Rai 1, Penso che un sogno così. “Era una padre molto semplice, simpatico, anche se la simpatia spesso viene letta come una dote leggera – ha detto l’attore -. Mi colpiva la sua positività, la sua visione della vita: era possibilista, tutto per lui era possibile, fattibile; sognava molto, per noi e per lui. E poi non solo cantava le canzoni di Modugno, ma gli somigliava fisicamente”.

Ma chi era Nicola Fiorello, il padre di Beppe e Rosario? Il signor Nicola era un appuntato radiotelegrafista della Guardia di Finanza ed è originario di Letojanni (ME). Morì improvvisamente all’età di 58 anni a causa di un infarto. Era il 1990. In quelle ore Rosario era al Festival di Sanremo come inviato della sua radio: “Tremendo. Ero a Sanremo, chiamavo a casa e nessuno rispondeva. Quando un parente mi disse: “Tuo padre è stato male”, avevo già capito tutto e ho risposto: ‘Quando è morto?’. Dopo sono partito per dare la notizia a mio fratello, Beppe, che lavorava in Valle d’Aosta. Parto di notte, da solo, in macchina e gli racconto quello che era successo: ballava con mia madre, disse “ho dimenticato le sigarette, vado a prenderle”, lo trovarono nel parcheggio, vicino alla macchina, alla festa di Carnevale. Fu una botta spaventosa”.

Della morte del padre, Nicola, ne ha parlato anche Beppe Fiorello: “Avevo 20 anni, ero un ragazzo non ancora diventato uomo. Ero al crocevia delle decisioni, nello svincolo della vita. Dove vado? Mio padre mi aiuterà, pensavo. Il mondo mi crollò addosso. La sua morte mi costrinse a crescere più velocemente e a mettere in ombra la parte chiusa e bloccata di me. Cominciai a muovermi, incuriosirmi, viaggiare, capirmi, incontrare persone”. Dalle parole di Beppe si capisce come il padre fosse un uomo dal grande cuore, pronto a incoraggiare i membri della loro famiglia a seguire i loro sogni.

