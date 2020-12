Otto e Mezzo, speciale Obama: intervista, ospiti e streaming

Questa sera, 14 dicembre 2020, su La7 alle ore 21,15 va in onda Otto e mezzo: speciale Obama, il programma di Lilli Gruber guarderà all’America. Nel giorno in cui i grandi elettori formalizzano l’elezione di Joe Biden a nuovo Presidente Usa, La7 guarderà all’area democratica statunitense con la messa in onda de “La sinistra dopo Obama“. Un omaggio vero e proprio all’ex presidente USA. Ma quali saranno gli ospiti di Lilli Gruber per la speciale serata? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

All’interno della puntata sarà trasmessa l’intervista di CBS News a Barack Obama, realizzata dal giornalista di 60 minutes Scott Pelley in occasione della recente pubblicazione dell’autobiografia dell’ex presidente americano. Una sorta di monologo nel quale Obama parlerà anche delle recentissime Presidenziali e dell’asprezza con cui Donald Trump si è sempre rifiutato di riconoscere la vittoria dell’avversario.

Otto e mezzo: speciale Obama: gli ospiti di Lilli Gruber

Ma quali sono gli ospiti di Lilli Gruber a Otto e mezzo: speciale Obama? Per parlare dell’ex presidente americano e della futura presidenza Biden, Lilli Gruber coinvolgerà l’editore del quotidiano Domani Carlo De Benedetti, Beppe Severgnini del Corriere della Sera, l’inviata dagli Stati Uniti per SkyTG24 Giovanna Pancheri e il fisico Alessandro Vespignani, direttore del dipartimento di scienze della Northeastern University di Boston.

Per non lasciare nulla al caso, la La7 concluderà la serata con il documentario anti-Trump di Dan Partland (in onda alle 23.05), che già la rete aveva trasmesso a pochi giorni dal voto statunitense. “#Unfit – The psychology of Donald Trump”, questo il titolo del docufilm.

Streaming e tv

Dove vedere Otto e mezzo: speciale Obama in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 14 dicembre 2020 – in prima serata su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

