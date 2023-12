Perché Otto e mezzo non va in onda: il motivo, quando torna

Perché Otto e mezzo oggi non va in onda? La storica trasmissione di La7 condotta da Lilli Gruber in questi giorni non va in onda, immaginiamo per la pausa natalizia. Al suo posto, dopo il telegiornale, spazio a In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese. L’informazione di La7 dunque non va in vacanza, ma cambia il programma in onda in access prime time, con In onda che prende il posto di Otto e Mezzo.

Quando torna

Il programma di Lilli Gruber tornerà in onda con ogni probabilità con il nuovo anno, dopo le festività natalizie. Ricordiamo che nei giorni scorsi Otto e mezzo era stato condotto eccezionalmente da Giovanni Floris e non da Lilli Gruber. Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana aveva detto che l’assenza era motivata da “impegni personali”. “Lilli Gruber è stata trattenuta da problemi familiari e io volentieri do una mano”, ha spiegato Floris. Nei giorni scorsi si è saputo che purtroppo è morta la mamma di Lilli Gruber.

