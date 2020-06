Ossessione senza fine il ritorno: trama, cast e trailer del film su Rai 2

Questa sera, sabato 20 giugno 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Ossessione senza fine: il ritorno, film thriller del 2016 per la regia di Doug Campbell. La pellicola, che affronta il difficile tema dello stalking, vede come protagonista il fratello di Julia Roberts, Eric ed è il seguito di Ossessione senza fine. Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Ossessione senza fine il ritorno film: trama

Il film racconta la storia del Dottor Beck, stimato chirurgo che non riesce a trovare l’anima gemella. Nel primo film, infatti, è alla prese con gli incontri online e con l’insana ossessione per una paziente.

Nel sequel, altrettanto ansiogeno, il medico ha cambiato nome e si trova in Messico, ma la storia si ripeterà: Beck salva la vita ad una giovane donna e se ne innamora perdutamente. Per riuscire a starle accanto, però, proverà a conquistare sua madre e a pianificare pericolose strategie di seduzione.

Cast

Qui di seguito il cast del film:

Eric Roberts

Claire Blackwelder

Hilary Greer

Mark Grossman

Christopher Crabb

Lesli Kay

Trailer

Ecco il trailer del film:

Ossessione senza fine il ritorno film: diretta tv e streaming

Dove vedere il film Ossessione senza fine: il ritorno? La pellicola va in onda in prima visione sabato 20 giugno su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

