Chi è Osvaldo Paterlini, il marito di Orietta Berti: età, figli, anni, carriera, nipoti

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti, la grande cantante ospite a Oggi è un altro giorno. I due si sono sposati il 14 marzo 1967. Classe 1943, Osvaldo ha 80 anni. Legati da tantissimi anni, Orietta Berti e il marito hanno due figli: Omar, nato nel 1975, e Otis, nato nel 1980. La cantante vive a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia.

Osvaldo da tempo soffre per un glaucoma che lo ha costretto a rimanere a casa, e per questo non ha più potuto accompagnare Orietta in giro per il mondo nei suoi tour. Negli ultimi anni la cantante sta vivendo una seconda giovinezza artistica, con tante collaborazioni musicali, l’ultima nel tormentone con Rovazzi, e in trasmissioni tv come Il Grande Fratello.

“È invecchiato male, non si cura, si lascia i capelli bianchi, si rasa sempre la testa a zero…” – ha detto la cantante parlando del marito – “e poi adesso sono arrabbiata con lui perché avevo sei vasi di gerani altissimi, ogni tanto il vento li buttava per terra e il giardiniere li tirava su”.

“Osvaldo è il mio punto di riferimento da sempre. La passione cambia negli anni, ma è un sentimento che resta molto bello in ogni fase della sua evoluzione. Capita di conoscere relazioni in cui uno dei due coniugi scappa dopo pochi mesi di matrimonio. Questo accade perché non si parla e non si affrontano i problemi, che restano così irrisolti. Nelle relazioni serve giungere a un chiarimento. In amore bisogna chiarire subito. Altrimenti restano dubbi che diventano rimorsi, poi degli ostacoli insormontabili. A mio marito ho sempre detto: ‘Chiariamo subito se non siamo della stessa idea’. A volte serve discutere. Nella vita ogni giorno c’è un problema e bisogna sempre affrontare delle sfide”.