Operazione sottoveste: trama, cast e streaming del film

Stasera, 30 dicembre 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Operazione sottoveste, film commedia del 1959 diretto da Blake Edwards, interpretato da Cary Grant e Tony Curtis. Altri membri del cast includono diversi attori che sono diventati attori televisivi negli anni sessanta e settanta: Gavin MacLeod di Love Boat e Un equipaggio tutto matto, Marion Ross di Happy Days e Dick Sargent di Vita da strega. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anno 1959: l’ammiraglio Matt T. Sherman, Comandante in Capo delle Forze Sottomarine Statunitensi nel Pacifico, ripercorre in flashback le avventure del sommergibile di cui era comandante durante la Seconda Guerra Mondiale, sfogliando il giornale di bordo, prima che il sommergibile stesso venga destinato alla demolizione. All’epoca dei fatti Matt T. Sherman (con il grado di tenente comandante) è deciso a svolgere un ruolo attivo sul fronte del Pacifico e riesce, contro ogni previsione, a rimettere in sesto il proprio sommergibile, il USS Sea Tiger (colpito e affondato in rada durante un attacco aereo il 10 dicembre 1941) soprattutto grazie all’aiuto dell’appena trasferito tenente Nicholas Holden, che ha poca esperienza della vita militare e un’indole poco propensa all’eroismo (ammette apertamente di essersi arruolato con lo scopo di usare lo status di ufficiale per conquistare donne ricche), ma è anche decisamente molto abile nel risolvere situazioni ingarbugliate in modo poco ortodosso e spesso oltre i limiti della legge. Forse solo per disperazione, Sherman accetta l’intraprendenza “sopra le righe” del giovane ufficiale, nominandolo ufficiale al dettaglio, e grazie a lui il Sea Tiger riesce finalmente a partire verso la base a Cebu per terminare le riparazioni. Gli inconvenienti però sono in agguato: prima il sommergibile è costretto a imbarcare un gruppo di ufficiali ausiliarie dell’Army Nurse Corps che crea scompiglio a bordo…

Operazione sottoveste: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Operazione sottoveste, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cary Grant: Comandante Matt T. Sherman

Tony Curtis: Tenente Nicholas Holden

Joan O’Brien: Tenente Dolores Crandall

Dina Merrill: Tenente Barbara Duran

Gene Evans: Capo Molumphry

Richard Sargent: Ens. Stovall

Virginia Gregg: Maggiore Edna Heywood

Robert F. Simon: Capitano J.B. Henderson

Robert Gist: Tenente Watson

Gavin MacLeod: Ernest Hunkle

George Dunn: Il profeta

Dick Crockett: Harmon

Madlyn Rhue: Tenente Reid

Marion Ross: Tenente Colfax

Clarence E. Lung: Sergente Ramon Gillardo

Frankie Darro: Farmacista Mate Dooley

Tony Pastor Jr.: Marinaio Fox

Robert Hoy: Reiner

Nicky Blair: Marinaio Kraus

John W. Morley: Williams

Arthur O’Connell: Sam Tostin

Dick Callinan: Lt. Morrison (non accreditato)

Streaming e tv

Dove vedere Operazione sottoveste in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.