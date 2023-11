Operazione 6/12 – Attacco al presidente: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 29 novembre 2023, su Italia 1 in prima serata va in onda il film Operazione 6/12 – Attacco al presidente, pellicola thriller diretta da Aku Louhimies, con protagonisti Jasper Pääkkönen, Nanna Blondell, Sverrir Gudnason, Cathy Belton, Nika Savolainen, Pertti Sveholm, Juhan Ulfsak, Zijad Gracic. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Operazione 6/12 – Attacco al presidente? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta che la celebrazione del Giorno dell’Indipendenza della Finlandia il 6 dicembre è brutalmente interrotta da un attacco al Palazzo Presidenziale. Una serie di illustri ospiti vengono presi come ostaggi. L’ufficiale dei servizi di sicurezza Max Tanner viene scelto come negoziatore della crisi degli ostaggi e presto è chiaro che l’obiettivo principale dell’attacco terroristico è un piano per destabilizzare la sicurezza dell’Europa. Tanner deve prendere decisioni audaci e persino dolorose per capire chi c’è dietro l’attacco. Dopotutto, non ci sono solo vite umane da proteggere, ma il futuro dell’Europa nel suo insieme…

Operazione 6/12 – Attacco al presidente: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Operazione 6/12 – Attacco al presidente? Protagonisti sono Jasper Paakkonen, Nanna Blondell, Sverrir Gudnason, Cathy Belton, Juhan Ulfsak, Dragomir Mrsic, Slaven Spanovic, Mart Priit Pius Mirtel Pohla. Si tratta di un film finlandese diretto da Aku Louhimies. Max Tanner, agente della polizia di sicurezza, è chiamato a negoziare con i terroristi, il cui scopo principale è quello di minare la sicurezza europea. Si ritrova così a dover prendere decisioni coraggiose e dolorose per scoprire chi c’è dietro l’attacco.

Streaming e tv

Come fare per vedere Operazione 6/12 – Attacco al presidente in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – 29 novembre 2023 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.