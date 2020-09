Olanda Italia streaming e tv: dove vedere la partita della Nations League

Olanda Italia streaming e tv: dove vedere la partita della Uefa Nations League

OLANDA ITALIA STREAMING TV – Stasera, lunedì 7 settembre 2019, alle ore 20,45 Olanda e Italia si sfidano ad Amesterdam, a porte chiuse, gara valida per la seconda giornata della Nations League, chiamata anche Lega delle nazioni, torneo calcistico con cadenza biennale tra le nazionali affiliate alla Uefa introdotto per “sostituire” le amichevoli. Chi avrà la meglio oggi? Dove vedere Olanda Italia in tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita della Nations League 2020 tra Olanda e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre), anche in HD. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, lunedì 7 settembre 2020.

Olanda Italia in live streaming

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Olanda Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Olanda-Italia

Olanda-Italia Data: lunedì 7 settembre 2020

lunedì 7 settembre 2020 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le parole di Mancini

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in vista della sfida contro l’Olanda. “Johan Cruijff, era l’emblema del calcio moderno. Lui e poi anche i grandi campioni contro cui ho giocato, come Gullit e Van Basten. Gli olandesi hanno rivoluzionato il calcio. Fa piacere che anche gli olandesi, che hanno inventato il calcio totale, riconoscano il nostro lavoro. Contro l’Olanda dobbiamo confermare il nostro stile, cercare la vittoria fino alla fine. Conta la prestazione, ma anche il risultato. Dopo il pareggio con la Bosnia, non possiamo perdere altro terreno in classifica. Anche se non sarà facile. E’ vero che troveremo più spazi, ma è anche vero che l’Olanda attacca molto meglio della Bosnia… E sappiamo quali siano le nostre condizioni atletiche. I ragazzi hanno pochi allenamenti nelle gambe. E si è aggiunta la fatica dei viaggi”. Poi Mancini ha aggiunto: “Devo ancora capire chi sta meglio. Sensi, per esempio, è difficile che possa giocare ancora. Probabilmente ne cambierò parecchi dopo Firenze, anche per rispetto dei giocatori. Voglio evitare infortuni. Giocheranno di sicuro dall’inizio Donnarumma, Chiellini, Jorginho e Immobile. Zaniolo e Kean? Vediamo. Locatelli? Non lo abbiamo mandato nell’Under 21 per farlo giocare con noi, vedremo se nel secondo tempo o nel primo”.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita della Nations League Olanda Italia, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Veltman, Aké; De Roon, F. De Jong; Promes, Wijnaldum, Bergwijn; Depay. Ct. Lodeweges

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Kean. Ct. Mancini

