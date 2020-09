Ocean’s 8: la trama del film con Sandra Bullock

Stasera in tv (Canale 5), alle ore 21,20, va in onda Ocean’s 8, film del 2018 diretto da Gary Ross con Sandra Bullock e Cate Blanchett. Ma qual è la trama del sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean’s? L’artista truffatrice Debbie Ocean (Sandra Bullock), sorella del recentemente defunto Danny Ocean, convince Lou (Cate Blanchett), partner criminale, ad unirsi a lei per una nuova rapina. Le due formano una squadra composta dalla stilista fallita Rose Weil, la gioielleria Amita, desiderosa di trasferirsi dalla casa di sua madre, l’hacker di sicurezza Nine Ball, la mercante di strada e borseggiatrice Costance e la profittatrice Tammy, che recinta i beni rubati nella sua casa di periferia. Ma qual è l’obiettivo? Debbie ha in programma di rubare il Toussaint, una collana Cartier da 150 milioni di dollari, durante l’imminente Met Gala e di usare la star del cinema Daphne Kluger come complice inconsapevole. Il tutto inizia con il team che manipola Daphne per farle assumere Weil e convince la Cartier a prestare all’attrice la collana, che scansionano digitalmente per produrne un’inutile replica in zirconi cubici. Tammy ottiene un lavoro al Vogue in modo da assicurarsi l’accesso al Gala, e Debbie riesce a rendere il commerciante d’arte Claude Becker il partner di Daphne per la serata. Ma, ovviamente, ci saranno diversi imprevisti in pieno stile Ocean’s.

Trailer

Abbiamo visto la trama di Ocean’s 8, di seguito il trailer:

Ocean’s 8 streaming e tv

Abbiamo visto trama e trailer di Ocean’s 8, ma dove vedere in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 9 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (Mediaset). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

