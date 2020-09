Ocean’s 8: il cast completo del film

Stasera, mercoledì 9 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Ocean’s 8, film del 2018 diretto dal regista Gary Ross con un cast di grandi attrici a partire da Sandra Bullock e Cate Blanchett. Ma qual è il cast completo del film in onda oggi su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori e attrici con i rispettivi ruoli:

Sandra Bullock: Debbie Ocean, la sorella del defunto Ocean

Cate Blanchett: Lou

Anne Hathaway: Daphne Kluger

Mindy Kaling: Amita

Sarah Paulson: Tammy

Awkwafina: Constance

Rihanna: Palla Nove

Helena Bonham Carter: Rose Weil

Dakota Fanning: Penelope Stern

Richard Armitage: Claude Becker

James Corden: John Frazier

Adriana Lima: Adriana

Nathanya Alexander: Veronica Ball

Elliott Gould: Reuben Tishkoff

Trama in breve

Abbiamo visto il cast di Ocean’s 8, ma qual è la trama? Ecco una sintesi: l’artista truffatrice Debbie Ocean (Sandra Bullock), sorella del recentemente defunto Danny Ocean (storico personaggio interpretato da George Clooney), convince Lou (Cate Blanchett), partner criminale, ad unirsi a lei per una nuova rapina. Le due, per l’occasione, formano una squadra composta da diverse criminali che dovranno portare a termine la loro missione: rubare il Toussaint, una collana Cartier da 150 milioni di dollari, durante l’imminente Met Gala.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast completo di Ocean’s 8, ma dove vedere il film in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 9 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (Mediaset, in chiaro, gratis). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone live o recuperarli grazie alla funzione on demand. Appuntamento dunque a stasera con il film Ocean’s 8. Buona visione!

