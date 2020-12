Occhi niagara, il testo di Hu, finalista di Sanremo Giovani

Hu è una dei finalisti di Sanremo Giovani, il programma che seleziona le nuove proposte che saranno poi presentate sul palco dell’Ariston con l’arrivo di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Hu partecipa con il brano Occhi niagara. Ecco il testo della canzone:

Non sai che le onde si vanno ad aspettare

forse è per questo che forse cerchi il mare

come una boa che brucia sul locale

dove vado sempre per ricominciare

Ma faccio schifo su un divano con l’hendricks in mano

lascio tutto al caso, faccio tutto a caso

e poi arrivi tu con gli occhi Niagara

dove vorrei solo fare una nuotata

Non sai che la testa va al condizionale

può cambiare sempre o restare uguale

come l’alba che aspetto nel locale

dove vado sempre per ricominciare

Ma faccio schifo su un divano con l’hendricks in mano

lascio tutto al caso, faccio tutto a caso

e poi arrivi tu con gli occhi Niagara

dove vorrei solo fare una nuotata

Ma vorrei due mazzi di chiave per la stessa porta

dividere il caffè e anche la doccia

ho fatto un salto nel vuoto nei tuoi occhi Niagara

il tuo nome è ma io ti chiamo casa

Ma faccio schifo su un divano con l’hendricks in mano

lascio tutto al caso, faccio tutto a caso

e poi arrivi tu con gli occhi Niagara

dove vorrei solo fare una nuotata

Niagara

Chi è Hu, finalista di Sanremo Giovani

Hu è lo pseudonimo di Federica Ferracuti. Classe 1994, Hu è nata nelle Marche e la sua passione per la musica è sbocciata a 12 anni. Ha preso lezioni di chitarra jazz e poi ha imparato a suonare il pianoforte, il basso, batteria e violoncello da autodidatta. Prima d’intraprendere la carriera da solista, ha fatto parte di alcune band. Perché ha scelto questo pseudonimo? Hu è un riferimento ad una divinità egiziana che, secondo alcuni studi, rappresenterebbe la creazione. Chi vuole seguirla su Instagram può trovarla qui.

