Nuovo Cinema Paradiso: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, giovedì 15 agosto 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Nuovo Cinema Paradiso, film del 1988 scritto, diretto e ideato da Giuseppe Tornatore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1988, Salvatore Di Vita è un affermato regista cinematografico che vive a Roma da circa trent’anni e non ha mai voluto fare ritorno a Giancaldo, il paese siciliano di cui è originario, lasciando sempre che fosse sua madre a dover andare a trovarlo. Una sera, al suo rientro a casa, la compagna gli dice di aver appreso, tramite una telefonata dalla madre di lui, della morte di un certo Alfredo. Salvatore resta molto turbato dalla notizia e quella notte non riesce a prendere sonno e rivive i ricordi della sua giovinezza.

Nel secondo dopoguerra il piccolo Salvatore, chiamato da tutti Totò, vive a Giancaldo insieme alla madre Maria e alla sorella Lia, sperando che il padre, militare disperso in Russia, sia sopravvissuto e torni a casa. Totò fa il chierichetto per il parroco don Adelfio, gestore della sala cinematografica locale, il Cinema Paradiso. Don Adelfio assiste in anteprima alla proiezione delle pellicole e ordina al proiezionista Alfredo di rimuovere da esse tutte le scene in cui gli attori si baciano. Salvatore, affascinato dal cinematografo, assiste di nascosto alle proiezioni private per il prete e tenta invano di rubare i pezzi di pellicola tagliati da Alfredo.

Quest’ultimo è un uomo analfabeta e scontroso ma di buon cuore, con cui Totò tenta di stringere amicizia, nonostante il parere contrario di sua madre e di Alfredo stesso, il quale inizialmente non sopporta il ragazzino, dicendogli di ritenere faticoso e insoddisfacente il lavoro come operatore. Quando Totò e Alfredo si sottopongono all’esame di licenza elementare, stringono un accordo: il bambino aiuterà Alfredo a svolgere la prova e in cambio l’uomo dovrà insegnargli a proiettare i film.

Nuovo Cinema Paradiso: il cast

Abbiamo visto la trama di Nuovo Cinema Paradiso, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Philippe Noiret: Alfredo

Salvatore Cascio: Salvatore Di Vita bambino

Marco Leonardi: Salvatore Di Vita adolescente

Jacques Perrin: Salvatore Di Vita adulto

Antonella Attili: Maria giovane

Nino Terzo: padre di Peppino

Enzo Cannavale: Ciccio Spaccafico

Isa Danieli: Anna

Leo Gullotta: Ignazio

Pupella Maggio: Maria anziana

Agnese Nano: Elena Mendola adolescente

Leopoldo Trieste: don Adelfio

Tano Cimarosa: fabbro

Nicola Di Pinto: idiota del villaggio

Roberta Lena: Lia

Nellina Laganà: prostituta

Giuseppe Tornatore: proiezionista

Streaming e tv

Dove vedere Nuovo Cinema Paradiso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 agosto 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.