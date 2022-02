Dagli ottimi ascolti di Uno Mattina in Famiglia alla nuova striscia serale di Rai 3: le ultime da viale Mazzini

In una Rai in cui, al netto del festival di Sanremo (peraltro quest’anno avvantaggiato come mai dalla totale assenza di contro programmazione) non si registrano ascolti particolarmente brillanti, continua a far scalpore il caso di Uno Mattina in Famiglia che consolida a gennaio e febbraio una media di oltre 2,5 punti percentuali in più sullo scorso anno. Con punte, come nel week end del 5/6 febbraio di oltre 5 punti in più. Una bella soddisfazione per Michele Guardi che si è battuto insieme al Direttore Coletta per riportare in trasmissione Ingrid Muccitelli (dopo due stagioni a Linea Verde); un innesto molto felice che ha portato freschezza ed equilibrio in una base già solida con i veterani Tiberio Timperi e Monica Setta.

Intanto, rimanendo sulla rete ammiraglia, al Tg1 Monica Maggioni sta cercando un nuovo capo del politico. Sembrava fosse fatta per Accardo proveniente da Rainews ma poi la situazione è stata “congelata”. Tra i nomi in ballo ci sono anche quelli di Cristino e soprattutto quello di una donna, Anna Maria Baccarelli proveniente da Rai Parlamento. Sullo sfondo rimane in pista anche l’opzione Chinzari.

Il quiz più gettonato a viale Mazzini riguarda chi farà la striscia serale su Rai 3 andando quindi a sfidare Barbara Palombelli su Rete 4 e Lilli Gruber su La7. L’idea di Mario Orfeo era quella di affidare la “striscia” a Lucia Annunziata che però ha già detto no e non ha alcuna intenzione di lasciare un programma che fa ottimi ascolti la domenica pomeriggio e che lei stessa ha costruito passo dopo passo. A questo punto per la striscia serale ha preso a circolare il nome di Bianca Berlinguer.

Capitolo Agorà: a Rai 3 tira aria di rinnovamento per la conduzione del programma mattutino. Mario Orfeo punta alla sostituzione di Luisella Costamagna. Gli ascolti quest’anno sono stati al di sotto della media. In pole position per la sostituzione c’è Senio Bonini che con il suo Agorà Extra ha superato i target di share posti da viale Mazzini.