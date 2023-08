Notti in bianco, baci a colazione: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 1 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Notti in bianco, baci a colazione, film del 2021 diretto da Francesco Mandelli con Alessio Vassallo e Ilaria Spada. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Matteo, architetto con un lavoro solido nella pubblica amministrazione, ha sempre avuto il sogno di diventare disegnatore di fumetti, e l’incontro con Paola, scrittrice e fumettista affermata, lo spinge a coronarlo. Da stipendiato statale Matteo diventa però libero professionista pagato in modo discontinuo, nonché marito di Paola, che lavora di notte e guadagna più di lui, e padre delle loro tre figlie di 2, 6 e 9 anni. L’uomo si occupa della casa, delle bambine e di due cani, cui se ne aggiungerà una terza, Athena, particolarmente indisciplinata. Ma un altro incontro, con una sua ex stagista diventata talent scout per una famosa casa editrice francese di fumetti, metterà in gioco il rocambolesco equilibrio domestico.

Notti in bianco, baci a colazione: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Notti in bianco, baci a colazione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessio Vassallo: Matteo Bussola

Ilaria Spada: Paola Barbato

Giordano De Plano: Max

Tess Masazza: Sara

Niccolò Senni: Carlo

Enzo Garinei: Rinaldo

Francesco Mandelli: banchiere

Michael Ounsa: De Poiter

Daniela Amato: mamma 1

Claudia Guidi: mamma 2

Priscilla Pagliaricci: mamma 3

Agnese Maselli: Virginia

Aurora Menenti: Ginevra

Ambra Belmonte: Melania

Streaming e tv

Dove vedere Notti in bianco, baci a colazione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.