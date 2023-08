Noos – L’Avventura della Conoscenza streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Alberto Angela, 3 agosto

Stasera, giovedì 3 agosto 2023, alle ore 21,25 va in onda la sesta puntata di Noos – L’Avventura della Conoscenza, il nuovo programma presentato da Alberto Angela, mirato alla divulgazione scientifica. Il programma ambisce a raccogliere l’eredità del celebre “Superquark”, fondato dal padre di Alberto, Piero Angela. Sul modello del lavoro del padre, Alberto Angela intende diffondere la scienza con la stessa autorevolezza, chiarezza e coinvolgimento, arricchendo il prime time estivo di Rai 1. Il programma presenterà anche collaborazioni con l’astronauta Samantha Cristoforetti e il giornalista specializzato in geopolitica, Dario Fabbri. La partecipazione di questi esperti permetterà di esplorare argomenti come lo spazio, la distribuzione delle risorse globali e le conseguenze geopolitiche connesse. Dove vedere Noos – L’Avventura della Conoscenza in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,20 su Rai 1.

Noos – L’Avventura della Conoscenza streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire Alberto Angela in live streaming o in differita tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Significato

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Noos – L’Avventura della Conoscenza, ma cosa significa (significato) il titolo del programma? Il titolo “Noos” (pronunciato “nos”) deriva da una forma antica del termine greco “nous”, che denota “intelletto” o “conoscenza”, simboleggiando la scoperta e l’acquisizione di nuove informazioni e idee. L’ispirazione per il nome del programma deriva dallo spettacolo del 1998, “Viaggio nel cosmo”, in cui Piero Angela esplorava l’universo a bordo di un’astronave chiamata “Noos”.