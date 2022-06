Non succede, ma se succede…: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 3 giugno 2022, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda il film Non succede, ma se succede… pellicola del 2019 diretta da Jonathan Levine (titolo originale Long Shot). Protagonisti sono Seth Rogen e Charlize Theron. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Non succede, ma se succede…

Trama

Il film racconta la storia di Fred Flarsky (Seth Rogen) e Charlotte Field (Charlize Theron): giornalista dotato, ma disoccupato e combina guai lui; in carriera, ricca e Segretario di Stato lei. Sembrerebbe che nulla possa accomunare i due, eppure in passato l’intraprendente e talentuosa Charlotte è stata la babysitter di Fred, nonché la sua prima cotta adolescenziale. Senza più un lavoro e depresso, il nerd si lascia convincere dal suo amico Lance (O’Shea Jackson Jr.) a partecipare a un evento di beneficenza, al quale a sua insaputa prenderà parte anche la sua vecchia fiamma. Non appena i loro occhi si incontrano, i due si riconoscono.

Dopo aver saputo la professione di Fred, Charlotte gli propone di scrivere per lei alcuni discorsi per le prossime elezioni presidenziali, alle quali la donna sta per candidarsi. Fred accetta il lavoro e i due tornano a frequentarsi inizialmente solo a livello professionale. Il tempo trascorso insieme, però, riporta a galla vecchi ricordi e, conquistata dall’autoironia e la simpatia dell’uomo, l’ex babysitter inizia una relazione con il giornalista. Ma i due sono totalmente diversi fra loro tanto che i collaboratori di Charlotte l’avvertono che nessuno li accetterà mai coppia o la prenderà sul serio con accanto uno strambo nerd come Flarsky. Dal canto suo, Fred si sente estraneo al mondo sofisticato della donna che ama e non si sente pronto ad affrontare una vita costantemente al centro dell’attenzione. Riusciranno a superare le diversità e a coronare i loro sogni?

Non succede, ma se succede…: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Non succede, ma se succede? Tra gli attori troviamo Seth Rogen, Charlize Theron, Alexander Skarsgård, Andy Serkis, O’Shea Jackson Jr., Randall Park, Ravi Patel, June Raphael, Bob Odenkirk, Nathan Morris, Wanya Morris e Shawn Stockman. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Charlize Theron: Charlotte Field

Seth Rogen: Fred Flarsky

O’Shea Jackson Jr.: Lance

Andy Serkis: Parker Wembley

June Diane Raphael: Maggie Millikin

Bob Odenkirk: Presidente Chambers

Alexander Skarsgård: James Steward

Ravi Patel: Tom

Randall Park: capo di Fred

Tristan D. Lalla: agente M

James Saito: ministro Kishido

Lisa Kudrow: Katherine

Aviva Mongillo: Charlotte Field giovane

Braxton Herda: Fred Flarsky giovane

Aladeen Tawfeek: Bharath

Lil Yachty: se stesso

Trailer

Vediamo ora il trailer del film in onda su Rai 3 oggi.

Streaming e tv

Ma dove vedere Non succede, ma se succede… in tv e live streaming? Il film, come già anticipato, arriva in prima tv su Rai 3 venerdì 3 giugno 2022, dalle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando oppure al tasto 103 per la versione HD. O ancora al tasto 103 per la pay-tv di Sky. Chi è interessato a seguire il live streaming del film può accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione di Viale Mazzini.