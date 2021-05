Non succede, ma se succede: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 25 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Non succede, ma se succede, film del 2019 diretto da Jonathan Levine con Charlize Theron e Seth Rogen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2019 la segretaria di Stato statunitense Charlotte Field apprende che il presidente Chambers non ha intenzione di candidarsi per un secondo mandato e lo convince a sostenerla come potenziale candidata alla presidenza. Nel frattempo Fred Flarsky, giornalista di New York, scopre che il giornale per cui lavora è stato acquistato da Parker Wembley, un ricco magnate dei media la cui etica si oppone a quella di Fred. Furioso, abbandona prontamente il giornale ma non riesce a trovare un altro lavoro. Depresso, si rivolge al suo migliore amico Lance, che lo porta ad un evento di raccolta fondi di beneficenza a cui partecipa anche Charlotte. Lei e Fred si riconoscono, poiché lei fu sua babysitter e una sua cotta segreta quando erano adolescenti. Wembley però li interrompe per pianificare un incontro con Charlotte, portando Fred ad attaccare l’uomo prima di andarsene. Dopo aver letto alcune delle colonne di Fred, Charlotte decide di assumerlo per scrivere i suoi discorsi, nonostante le proteste della sua manager Maggie, e così Fred accetta il lavoro. I due continuano a trascorrere del tempo insieme e, con la scusa da parte di Fred di saperne di più su Charlotte per i suoi scritti, iniziano a diventare più intimi. Alla fine, dopo essere sopravvissuti a una rivoluzione a Manila, iniziano una relazione…

Non succede, ma se succede: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non succede, ma se succede, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Charlize Theron: Charlotte Field

Seth Rogen: Fred Flarsky

O’Shea Jackson Jr.: Lance

Andy Serkis: Parker Wembley

June Diane Raphael: Maggie Millikin

Bob Odenkirk: Presidente Chambers

Alexander Skarsgård: James Steward

Ravi Patel: Tom

Randall Park: capo di Fred

Tristan D. Lalla: agente M

James Saito: ministro Kishido

Lisa Kudrow: Katherine

Aviva Mongillo: Charlotte Field giovane

Braxton Herda: Fred Flarsky giovane

Aladeen Tawfeek: Bharath

Lil Yachty: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Non succede, ma se succede in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.