Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 6 ottobre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 6 ottobre

Questa sera, 6 ottobre 2021, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

Si parlerà del presunto stupro di Baia Sardinia: un caso analogo a quello di Grillo jr per il quale la Procura, la stessa, di Tempio Pausania ha chiesto l’archiviazione. Tra pochi giorni conosceremo la decisione del Gip. Intanto nella puntata di oggi di Non è l’Arena da Giletti ci sarà in esclusiva un testimone che ha visto tutto. Il suo racconto cambierà le sorti di questa storia? In studio anche le due ragazze che hanno avuto il coraggio di denunciare la violenza subita. Tra gli ospiti, per commentare la vicenda, Annamaria Bernardini de Pace e Alessandra Moretti.

Secondo le anticipazioni di oggi di Non è l’Arena, dopo un anno di distanza, torna in tv Fabrizio Corona per parlare della sentenza della Cassazione che ha annullato il provvedimento con il quale, lo scorso marzo, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto la sua carcerazione. Se ne parlerà in studio con Alessandro Sallusti, Luca Telese e Alfonso Sabella.

Non mancherà poi il commento alle elezioni amministrative di questo weekend, con Roma e Torino che si preparano al ballottaggio, e ai casi che hanno scosso la politica negli ultimi giorni. Per quanto riguarda la condanna a Mimmo Lucano, si confronteranno Luigi De Magistris e Alessandro Sallusti. Nella puntata di oggi di Non è l’Arena torna l’inchiesta sui presunti legami tra musica neomelodica e malavita. Con Nello Trocchia e Nunzia De Girolamo scopriremo come la musica a volte è stata usata per veicolare anche un certo tipo di cultura criminale.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 6 ottobre, alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.