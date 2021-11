Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 3 novembre

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 3 novembre

Questa sera, 3 novembre 2021, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Vediamoli insieme.

In primo piano l’intervista al Ministro degli Esteri Lugi Di Maio, reduce dal summit del G20 a Roma. Nel faccia a faccia con Massimo Giletti, l’esponente del M5S affronterà i temi più stringenti dell’attualità politica e presenterà il suo primo libro autobiografico, “Un amore chiamato politica”. Stasera a Non è l’Arena continuerà poi il racconto dell’attualità italiana con un focus dedicato all’emergenza sanitaria e alle proteste sempre vive degli oppositori al Green pass. Mentre a Trieste, l’epicentro italiano delle manifestazioni, il sindaco ha deciso di vietare le proteste di piazza per l’aumento esponenziale dei contagi, nel resto del Paese il popolo No Green pass continua a manifestare.

Tra gli ospiti Momi El Hawi, ristoratore di Firenze tra i fondatori di Io Apro insieme a Biagio Passaro, tornato in libertà da una settimana dopo l’arresto per l’assalto alla Cgil, e Angelo Giorgianni il magistrato sospeso dopo le dichiarazioni fatte dal palco di piazza del Popolo durante la manifestazione no green pass. Per il dibattito il studio Luca Telese, Carla Cantone e Pierpaolo Sileri. E ancora, secondo le anticipazioni di oggi di Non è l’Arena, Piero Chiambretti che partendo dalla sua autobiografia si racconterà tra vita privata e attualità ripercorrendo il dramma personale vissuto col Covid.

Prosegue l’inchiesta sul “Sistema Salerno” che vede coinvolti fedelissimi del governatore della Regione Vincenzo De Luca in presunti affidamenti di appalti del comune di Salerno a favore di cooperative che in cambio avrebbero portato “pacchetti di voti”. Quali sono le novità? Perché il ras delle coop Zoccola decide di parlare? Se ne parlerà con Nello Trocchia, Michele Sarno e Peter Gomez.

Infine, stasera Non è l’Arena accompagnerà i telespettatori di La7 in un viaggio nel mondo della prostituzione alla scoperta dei nuovi modi di agganciare i clienti, un terreno sconfinato che parte dalla strada fino ad arrivare al famoso sito Onlyfans. In esclusiva Giletti mostrerà la testimonianza di una escort che ha rivelato di avere tra i suoi clienti anche diverse stelle della serie A.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 3 novembre, alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.