Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 2 aprile 2023

Questa sera, domenica 2 aprile 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Proseguono le inchieste su Matteo Messina Denaro: la maestra indagata per favoreggiamento, gli incontri in pubblico e la rete di collaboratori che ha coperto la latitanza del boss. Il programma di Giletti torna a Campobello di Mazara, il comune siciliano dove Messina Denaro si è nascosto indisturbato per anni; ospite Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara.

La mafia getta ombre anche sulla storia del piccolo Claudio Domino, ucciso nel 1986 a 11 anni da un proiettile mentre giocava in strada. Da allora le indagini non hanno portato a risposte concrete, ma non è mai tramontata l’ipotesi del coinvolgimento della criminalità organizzata di stampo mafioso. A ricostruire la vicenda, i genitori di Claudio, Graziella Accetta e Ninni Domino.

Poi nel corso della puntata di oggi di Non è l’Arena Karima El Mahroug si racconterà: la sua storia familiare, le difficoltà affrontate nell’adolescenza che l’hanno portata ad essere conosciuta per il “Rubygate” e adesso, dopo anni travagliati, la rinascita. Spazio poi all’attualità nel faccia a faccia con Walter Veltroni, per un’intervista sul quadro politico e sociale con il fondatore del Partito democratico che è tornato a vestire i panni del regista. Ospiti della puntata: Peter Gomez, Sandra Amurri, Luca Telese e Alfonso Sabella.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 2 aprile 2023, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.