Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 19 marzo 2023

Questa sera, domenica 19 marzo 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Anche in questa puntata torna la donna diventata amica del boss durante il comune percorso ospedaliero di lotta al cancro.

I due sono diventati amici e si sono scambiati telefonate e messaggi, ma la signora ribadisce con fermezza di aver sempre ignorato la vera identità di chi aveva di fronte, avendolo conosciuto sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Per stasera si annunciano nuove e clamorose rivelazioni sulla lunga latitanza del capo mafioso.

Ma Non è l’Arena non si ferma qui e si occupa ancora una volta della maestra Laura Bonafede, oggi indagata con l’accusa di aver nascosto la latitanza di Messina Denaro. Lei stessa appartiene a quel mondo, essendo figlia del boss Bonafede e moglie del boss Gentile. E ancora, Gaspare Mutolo sarà un altro degli ospiti della serata. Insomma, si preannuncia un appuntamento carico di informazioni, probabilmente destinato a far discutere anche fuori dagli studi televisivi.

Non mancheranno altri ospiti ed opinionisti ad affiancare il conduttore in trasmissione. Prevista un’intervista a Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, e la presenza, per molti ormai praticamente fissa, dei giornalisti Sandra Amurri, Luca Telese e Massimo Russo.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 19 marzo 2023, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.