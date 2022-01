Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 19 gennaio 2022

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 19 gennaio 2022

Questa sera, mercoledì 19 gennaio 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti, che quest’anno si sposta al mercoledì. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Stasera Giletti intervisterà Marco Melandri, il campione di motociclismo finito al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sul Covid e sui vaccini. Il pilota ha detto di “aver preso il virus apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese, per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida”. Una frase infelice ma poi subito ritrattata: una “frase ironica e scherzosa”, ha spiegato Melandri, che ha definito la sua uscita come “parole male interpretate”. Intanto un importante sponsor lo ha scaricato. Di questo Massimo Giletti parlerà con il diretto interessato. Al dibattito prenderà parte anche il vicedirettore di TPI Luca Telese.

Tanti gli argomenti in primo piano nella puntata di oggi di Non è l’Arena, dai dati dei contagi, alle quarantene fino al vaccino per i bambini. Come facciamo a capire quali sono i dati corretti? Immagini e filmati ci condurranno poi nelle terapie intensive di Bergamo per capire quanto costano i no vax ricoverati e che fine hanno fatto gli altri malati.

Si parlerà poi delle cure contro il Covid: perché dimenticare le monoclonali? Infine la testimonianza di Rita Scherillo, mamma di Martina morta a soli 14 anni per Covid, che aprirà la discussione sul vaccino per i bambini. Parteciperanno al dibattito i senatori Pierpaolo Sileri, Tommaso Cerno, Daniela Santanchè. E ancora, il medico Nino Cartabellotta, il virologo Maria Rita Gismondo, l’autore Pasquale Bacco, Giuseppe Amodio, Paolo Mezzana e Giovanni Frajese.

Spazio anche all’attualità politica con le manovre dei partiti in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. Infine un viaggio dall’Italia alla Polonia sui gruppi dell’estrema destra radicale e i suoi legami con il movimento no vax. Se ne parlerà con la giornalista Francesca Fagnani, l’avvocato Carlo Taormina, il giornalista e conduttore Luca Telese, il leader del movimento IoApro Biagio Passaro e il leader No Pass Marco Liccione.

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l'Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, mercoledì 19 gennaio 2022, alle ore 21,15.