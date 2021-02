Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 febbraio

Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 14 febbraio

Torna questa sera, domenica 14 febbraio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Vediamole insieme.

La puntata si occuperà della nascita del governo di Mario Draghi. I ministri hanno giurato e ora dovranno mettersi al lavoro in una situazione del Paese complessa e particolarmente difficile. Confronto sul tema con ospiti protagonisti della politica: Maurizio Lupi, Tommaso Cerno, Daniela Santanché e Gianluigi Paragone. L’attenzione poi si sposterà sul caso Mario Benotti.

Confronto con Tommaso Cerno, Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri e Pierluigi Stefani. Giletti affronterà un altro tema delicato in relazione alla pandemia: il caso dei medici del settore privato che si sentono discriminati rispetto a quelli del pubblico: ricevono il vaccino AstraZeneca che considerano meno efficace. Il capitolo Covid sarà chiuso dalla vicenda di Mariano Amici, dottore romano nei cui confronti è stato aperto un fascicolo dall’Ordine dei medici della capitale dopo le sue affermazioni contro il vaccino. Partecipano alla discussione Luca Telese, Mario Falconi, Maria Rita Gismondo e Alessandra Ravaioli

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 14 febbraio, alle ore 20,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.

