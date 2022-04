Non è l’Arena oggi non va in onda: perché, motivo | 17 aprile 2022 (Pasqua) Massimo Giletti La7

Perché Non è l’Arena non va in onda questa sera, domenica 17 aprile 2022 (Pasqua), su La7? Il programma di Massimo Giletti non va in onda perché è Pasqua. Il talk d’informazione prende dunque una settimana di pausa e ritornerà regolarmente settimana prossima, 24 aprile 2022. D’altronde è festa anche per loro! Ecco perché Non è l’Arena oggi non va in onda. Al posto del talk questa sera su la7 lo storico film Il Gattopardo di Luchino Visconti, del 1963.

Quest’anno la trasmissione si è caratterizzata per una serie di puntate trasmesse in diretta direttamente dall’Ucraina, che come sapete da un mese e mezzo fa i conti con l’invasione della Russia e la drammatica guerra che ne consegue. Giletti è stato infatti sul territorio ucraino e da lì ha trasmesso alcune puntate. Una scelta coraggiosa e che però ha suscitato anche alcune critiche.

Streaming e tv

Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, non va in onda su La7 questa sera, domenica 17 aprile 2022 (Pasqua), ma tornerà regolarmente la prossima settimana. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.