Perché Non è l’Arena stasera non va in onda: il motivo, quando torna

Perché oggi – domenica 9 aprile 2023 – Non è l’Arena non va in onda su La7? Il talk condotto da Massimo Giletti non va in onda semplicemente perché oggi è Pasqua. D’altronde è un giorno di festa sia per chi guarda la tv sia per le persone che lavorano alla trasmissione e quindi possono godersi un po’ di meritato riposo. Ecco perché Non è l’Arena oggi non va in onda. Il popolarissimo programma, condotto da Massimo Giletti, tornerà regolarmente su La7 già domenica prossima, 16 aprile 2023, con tanti ospiti di prestigio, interviste e inchieste.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto perché Non è l’Arena stasera – 9 aprile – non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma, come detto, va in onda su La7 la domenica sera alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.