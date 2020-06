Non dirlo al mio capo, prossima puntata: cosa succederà il 5 luglio

La prossima puntata di Non dirlo al mio capo, che corrisponde alla quinta della prima stagione, va in onda domenica prossima, 5 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1. Ma quali sono le anticipazioni della prossima puntata? Qual è la trama? Nella prossima puntata in onda il 5 luglio, vedremo nuovamente la storia divisa in due parti. Nel primo episodio, intitolato “Fidarsi è bene?”, Enrico è ancora a Roma, inizia a legare con Lorenzo e gli insegna a giocare a basket. Quando Lisa arriva al lavoro, resta colpita nell’apprendere che Enrico ha preso Fabrizio come suo cliente, lui spiega a Lisa che il padre abbandonò lui e il fratello Luigi quando erano ancora due ragazzi, in passato però suo padre intestò a Fabrizio una villa a Positano ma quando cercò di riconciliarsi con loro convinse Fabrizio a restituirgliela, ora scopre che vuole venderla per due milioni di euro e il ricavato andrà ai figli che ha avuto con la sua nuova moglie, mentre Fabrizio e Luigi non avranno nulla. Fabrizio rivuole la villa, non per sé stesso, ma per Luigi dato che è un ragazzo molto problematico e quella villa era l’unica cosa che Fabrizio poteva lasciargli.

Nel secondo episodio dal titolo “La forza della debolezza”, Enrico si comporta come se il bacio tra Lisa e lui non abbia significato nulla, anche se è evidente che odia vederla con Fabrizio. Lisa scopre che Enrico ha preso come cliente Rocco, il marito di Perla. Fortunatamente non hanno ancora scoperto che lei è la tata dei suoi figli, ma decide di dirlo ai suoi colleghi, ma proprio quando stava per farlo un uomo spara a Enrico, colpevole di essere andato a letto con sua moglie, per poi costituirsi alla polizia. Intanto i genitori di Jacopo vengono a trovarlo, lui non ha fatto altro che raccontare bugie sulla sua vita, ad esempio che è socio dello studio e che la sua fidanzata è una brillante scienziata specializzata in fisica nucleare, e sebbene Claudia e Enrico non approvano quello che fa, decidono di reggergli il gioco…

Cosa è successo nella quarta puntata

Nella puntata che è andata in onda questa sera di Non dirlo al mio capo, Lisa sembra inebriata dal successo sul lavoro e dal regalo ricevuto da Enrico che, nel frattempo, accetta di seguire il caso di Alessio, il vecchio autista del padre a cui è molto legato. Fabrizio va a trovare Lisa al lavoro e la bacia davanti a Enrico che nonostante non lo dia a vedere è geloso. Lisa, presa dal suo lavoro, arriva a sfogare la sua frustrazione con Giuseppe e lo maltratta, e poi capendo di essersi comportata male si scusa con lui. Nel secondo episodio Enrico prende in mano il caso del cardinale Balestra e gli fa credere che Lisa è la sua fidanzata e che si chiama Sabina, infatti si è inventato questa menzogna perché il cardinale è uno all’antica e si sentirebbe più al sicuro con un avvocato sistemato con una donna fissa. Jacopo vorrebbe chiedere a Claudia di uscire con lui ma non può portarla in nessun posto di classe a causa del suo basso salario, ma Lisa costringe Enrico a pagare sia per Jacopo sia per Claudia un ristorante di lusso con la minaccia che non avrebbe assecondato la recita. L’obbiettivo di Enrico è quello di convincere il cardinale a fare causa all’ONG che per poco non lo aveva accusato di appropriazione indebita.

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Potrebbero interessarti Rosy Abate 2: quante puntate, durata e quando finisce Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella terza puntata Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della quarta puntata in replica stasera