Cosa è successo nella sesta e ultima puntata di Non dirlo al mio capo, andata in onda domenica 12 luglio 2020 su Rai 1 in replica? La puntata ha chiuso la prima stagione della serie ed era composta, come di consueto, da due episodi. Nel primo, intitolata “Occhio per occhio, cuore per cuore”, abbiamo visto Lisa scoprire che Virginia – amante del suo marito defunto – ha avuto un figlio e vuole un sostegno economico, avendo scoperto dell’assicurazione sulla vita di Alberto che Lisa ha appena riscosso per saldare i debiti. Enrico invece viene a conoscenza del fatto che suo padre si trovi in fin di vita. Lisa lo convince a fargli visita. Lisa, alla fine, cede e accetta di riconoscere il piccolo Paolo come il figlio del marito, ma Mia rimane scossa una volta appurata la verità. Infine, Lisa confessa ad Enrico di amarlo.

Nella seconda parte della puntata, intitolata “A carte scoperte”, Enrico ha fatto retromarce sui suoi sentimenti per Luisa, in più suo padre è morto. Lisa resta al suo fianco, ma scopre che suo padre ha ceduto le quote al socio Emiliano.

Quante puntate e quando va in onda

Abbiamo visto cosa è successo nella sesta puntata di Non dirlo al mio capo, ma da quante puntate è composta la serie tv? La serie tv in onda su Rai 1, divisa in prima e seconda stagione, è composta da 12 episodi ciascuno, ognuno della durata circa 50-60 episodi. L’intera puntata di Non dirlo al mio capo ha quindi una durata di circa 2 ore. Di seguito l’elenco dei 12 episodi con i relativi titoli:

Bugie in regola Punti di vista I soliti sospetti Tentazioni inattese La vita che verrà Premio o Punizione Vestito o Maschere Dire, fare, combaciare Fidarsi è … bene? La forza della debolezza Occhio per occhio, cuore per cuore A carte scoperte

Non dirlo al mio capo va in onda tutte le domeniche sera, in prima serata, su Rai 1 e RaiPlay.it.

