Non ci resta che vincere: trama, cast e streaming del film

Stasera, 16 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Non ci resta che vincere, film del 2018 diretto da Javier Fesser. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un allenatore professionista di pallacanestro, dopo essere stato licenziato e arrestato, è costretto ad un periodo di lavori socialmente utili per evitare la detenzione. Si troverà ad allenare una squadra composta esclusivamente da persone con disabilità mentali, che gli faranno riscoprire i veri valori della vita e dello sport. La squadra parteciperà al campionato spagnolo dedicato alle persone disabili, riuscendo ad arrivare in finale. Pur non vincendo la partita, sia i giocatori che l’allenatore riusciranno a comprendere dei valori fondamentali nello sport e nella vita, grazie allo scambio reciproco.

Non ci resta che vincere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non ci resta che vincere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Javier Gutiérrez: Marco Montes

Athenea Mata: Sonia

Juan Margallo: Julio

José de Luna: Juanma

Sergio Olmo: Sergio

Luisa Gavasa: Amparo, madre di Marco

Jesús Vidal: Marín

Gloria Ramos: Collantes

Alberto Nieto Fernández: Benito

Julio Fernández: Fabián

Jesús Lago: Jesús

Fran Fuentes: Paquito

Stefan López: Manuel

Roberto Chinchilla: Román

Daniel Freire: Carrascosa

Jorge Galerón: Yepes

Itziar Castro: Madre di Jesús

Streaming e tv

Dove vedere Non ci resta che vincere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.