Noi streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Stasera, domenica 27 marzo 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la quarta puntata di Noi, serie televisiva italiana diretta da Luca Ribuoli, remake della serie televisiva statunitense This Is Us creata da Dan Fogelman, che andrà in onda fino al 10 aprile 2022. La fiction è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e 20th Television ed ha come protagonista Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Dove vedere Noi in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – la domenica sera (dal 6 marzo 2022) alle ore 21,25 su Rai 1.

Noi streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire tutti gli episodi anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la quarta puntata di Noi, ma quante puntate sono previste? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (in tutto 12 episodi). La prima sarà trasmessa domenica 6 marzo 2022; la sesta e ultima domenica 10 aprile 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):