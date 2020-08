Ninna nanna mortale, il film: trama, cast, streaming

Su Rai 2 arriva in prima tv e in prima serata il film Ninna nanna mortale, un thriller (com’è intuibile dal titolo) di nuovissima produzione (è datato 2020) e diretto da Robert Malenfant. Il film, distribuito da Champlain Media e Reel One International, dura 86 minuti e viene trasmesso in prima tv su Rai 2 sabato 29 agosto 2020. Vediamo insieme di cosa parla.

Ninna nanna mortale, la trama del film

Olivia e Harry Davis hanno vissuto una terribile tragedia: la coppia ha perso il bambino durante il parto. Trascorrono sei mesi e la giovane coppia sta cercando di tornare alla normalità, processando la perdita. I due provano a rimettere insieme i cocci della loro vita e, per quanto difficile e orrendo, si impegnano e sembrano essere pronti a partire da zero, provando ad avere un altro bambino. Quando Olivia conosce l’affascinante Brooke Marsden e la sua bellissima neonata, la donna inizia ad essere meno lucida e avverte strane sensazioni, sentimenti come amore e possessività che prendono il sopravvento al punto da sviluppare una sorta di ossessione nei confronti di Broooke e la sua figlia. Il marito Harry, avendolo notato, è sempre più preoccupato di quella reazione e teme che la moglie stia perdendo il senno.

Ninna nanna mortale, il cast

Nel cast di Ninna nanna mortale vediamo Katie Leclerc interpretare la protagonista Olivia Davis, mentre al suo fianco vediamo Jeff Schine interpretare il marito Harry. Ad interpretare l’affascinante Brooke è Victoria Barabas, mentre Todd Cahoon interpreta Glen. Ad intepretare Nancy è Heather Ankeny, mentre Katie Michels interpreta Zoe. Infine vediamo Tyee Tilgham interpretare il detective Robinson e Martha Hackett interpretare Monica.

Ninna nanna mortale, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere il film Ninna nanna mortale? La pellicola viene trasmessa in prima serata su Rai 2, il secondo canale di Viale Mazzini disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD e al tasto 102 con il decoder Sky. Questo per seguire il film in tv. Chi invece vuole seguirlo in diretta streaming può collegarsi su RaiPlay tramite pc, smartphone e tablet e selezionare la diretta di Rai 2. In questo caso troverete quindi il film. Chi vuole recuperarlo in un secondo momento può farlo grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

Potrebbero interessarti Una storia da cantare – Cantautori a Sanremo: gli ospiti della puntata Una storia da cantare, “Cantautori a Sanremo” in replica su Rai 1 AXL – Un’amicizia extraordinaria: trama, cast e streaming del film