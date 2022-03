Chi è Nicole Di Mario, la Pupa de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Nicole Di Mario, la concorrente che partecipa come Pupa a La Pupa e il Secchione 2022? Il programma di Italia 1 quest’anno ha aggiunto una marcia in più scegliendo nel cast anche alcuni nomi VIP. Un fattore che è dato soprattutto dalla nuova conduzione affidata a Barbara d’Urso, icona di Canale 5. Ma chi è Nicole Di Mario? Cosa sappiamo sul suo conto? Quanti anni ha e da dove viene? Scopriamo tutte le informazioni a riguardo.

Chi è Nicole Di Mario: età, programmi TV, Instagram

Nicole Di Mario è una modella romana, ha 25 anni ed è conosciuta soprattutto come Miss Europe Continental, un titolo ottenuto nel 2014. Nata a Ladispoli, Nicole è cresciuta a Roma e ha una sorella, Denise. Molto presente su Instagram dov’è seguita da circa 9mila follower, Nicole ha sempre manifestato il suo amore per lo shopping e soprattutto per il rosa. Nel videoclip di presentazione a La Pupa e il secchione, ha spiegato cosa cerca in un potenziale partner soprattutto nell’ambito del programma: “Voglio un secchione che è tipo brutto anatroccolo che sta con me e diventa un meraviglioso cigno. Sicuramente gli insegnerò lo stile”. Ed è proprio dal suo profilo Instagram che è possibile capire quanto Nicole sia legata al suo cagnolino che – parlando di stile – sfoggia un delizioso fiocchetto rosa. Ama viaggiare e mangiare bene, fa molto sport perché ama prendersi cura del proprio corpo e su Instagram cerca di pubblicare contenuti adatti alla sfera professionale, lasciando deliberatamente da parte tutto ciò che concerne la sfera privata (e sentimentale).

