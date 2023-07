Nico: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, lunedì 31 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Nico, film del 1988 diretto da Andrew Davis. Ha lanciato la carriera cinematografica dell’attore e maestro di Aikidō Steven Seagal, protagonista del film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il sergente di polizia Nicola Toscani, amichevolmente detto Nico, è un incorruttibile ex agente della CIA di origini italiane. Nato a Palermo nel Secondo dopoguerra, si trasferisce a Chicago dove si appassiona alle arti marziali. Affascinato dall’Aikidō e dalla cultura dell’Estremo Oriente, a soli 17 anni decide di migrare in Giappone per studiare con i più grandi maestri finché, all’età di 22 anni, durante un ricevimento organizzato dall’ambasciata statunitense a Tokyo, conosce Nelson Fox, agente della CIA da lui stesso definito uno strano soggetto, che lo convince ad arruolarsi nei servizi del controspionaggio.

Durante una missione in un villaggio al confine tra Vietnam e Cambogia, Nico è costretto ad assistere passivamente ad alcuni brutali interrogatori eseguiti dal dottor Zagon il quale, con macabro sadismo, inietta droghe e mutila le sue vittime per estorcere informazioni. Il giovane non riesce a sopportare quegli interrogatori e, dopo aver accusato Zagon di essere un macellaio e un sadico, gli sferra un pugno per poi incolpare i suoi uomini di non essere dei soldati, ma solo dei barbari.

Alcuni anni dopo, una volta tornato a Chicago, Toscani mette su famiglia e nel 1988 sua moglie Sara dà alla luce il piccolo Giuliano Nicola. Dopo il battesimo del figlio neonato, Nico vede sua zia che prorompe in un pianto di disperazione perché sua figlia Lucy è scappata di nuovo di casa per andare a convivere con un giovane narcotrafficante e tossicodipendente.

Il poliziotto trova il covo dove sua cugina è nascosta: un appartamento sito in un locale frequentato da ubriaconi, tossicodipendenti e avanzi di galera, il cui proprietario è una spia della CIA. Dopo aver scovato i due ragazzi, Nico trova sul tavolo della cocaina da sniffare. Infuriato, manda via molto sgarbatamente il proprietario del bar, malmena il fidanzato della cugina e minaccia di arrestarlo. Per ingraziarselo e per evitare l’arresto, il ragazzo prima gli offre una mazzetta di 3.000 dollari, che però viene recisamente rifiutata da Nico, poi confessa che una partita di droga è in arrivo e fa il nome di Carlos Abandano, avvocato difensore delle prostitute e dei narcotrafficanti, nonché uomo di fiducia del super ricercato Tony Salvano, un grosso e pericoloso trafficante di droga.

Nico: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Nico, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Steven Seagal: Nicola “Nico” Toscani

Pam Grier: Delores “Jax” Jackson

Henry Silva: Kurt Zagon

Ron Dean: det. Lukich

Daniel Faraldo: Tony Salvano

Sharon Stone: Sara Toscani

Miguel Nino: Chi Chi Ramon

Nicholas Kusenko: agente FBI Neeley

Joe V. Greco: padre Joseph Gennaro

Chelcie Ross: Nelson Fox

Joe D. Lauck: senatore Harrison

Michael Rooker: Giovane al bar

Streaming e tv

Dove vedere Nico in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 luglio 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.